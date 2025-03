Tag des Gedenkens: Uni Bremen erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus lädt die Uni Bremen zu einem Vortrag des Sozial- und Wirtschaftshistorikers Jörn Lindner ein. Am 27.01.2025 spricht er über den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern auf den bremischen Werften während des Zweiten Weltkrieges.

Jährlich findet am 27. Januar in ganz Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Auch die Universität Bremen beteiligt sich mit einer Gedenkveranstaltung, um an die Opfer zu erinnern.

Die zentrale Gedenkveranstaltung wird in diesem Jahr vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen organisiert. Der Konrektor für Forschung und Transfer, Professor Michal Kucera, und der Dekan des Fachbereichs, Professor Maik Eisenbeiß, begrüßen als Gastredner Dr. Jörn Lindner. In seinem Vortrag „Der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern auf den bremischen Werften während des Zweiten Weltkrieges“ beleuchtet er ein bedrückendes Kapitel der Bremer Geschichte und bietet Einblicke in die Lebensrealitäten der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die auf den bremischen Werften während des Zweiten Weltkrieges eingesetzt wurden.

Dr. Jörn Lindner ist Sozial- und Wirtschaftshistoriker und hat an der Universität Hamburg in Kooperation mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven promoviert. Seine Dissertation trägt den Titel „Schifffahrt und Schiffbau in einer Hand – die Firmen der Familie Rickmers 1918 bis 2000“. Bis 2020 war er Dozent an der Universität Hamburg und ist heute stellvertretender Leiter des Gemeindearchivs Seevetal.

Pressemitteilung von: Universität Bremen