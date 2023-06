Olantis in Oldenburg

Das Olantis Huntebad in Oldenburg ist eine angesagte Adresse, wenn es um Erholung und Familienspaß geht. Wir wollen euch das Bad und seine Bereiche einmal genauer vorstellen. Das Olantis ist ein riesiges Erholungs-, Aktivitäts- und Sportcenter in einem. Auf dem großen Bereich treffen verschiedene Bereiche aufeinander, die für jeden Besucher das richtige bieten.

Die ErlebnisWelt

Die ErlebnisWelt ist das Zentrum von Olantis. Sie besteht aus mehreren Bereichen in denen Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Spaß haben können. Das Eltern-Kind-Becken ist besonders für die ganz kleinen Besucher geeignet. Es bietet einen coolen Wasserspielplatz mit Rutsche und Klettergerüst. Das Becken hat eine Wassertiefe von maximal 40 m und ist somit vor allem für die kleinen Kinder zum Spielen geeignet. Die Eltern können währenddessen am Beckenrand entspannen. Für die etwas größeren Kinder und alle anderen Besucher ist das große Erlebnisbecken mit einem Innen- und Außenbereich geeignet. Das Becken ist mit verschiedenen Besonderheiten wie Massagedüsen, einem Strömungskanal und 31 Grad warmen Wasser ausgestattet. In der ErlebnisWelt warten außerdem verschiedene Rutschen, ein Flussbad, eine Liegewiese zum Entspannen sowie ein Piratenschiff. Der größte Teil der ErlebnisWelt ist im Außenbereich zu finden.

Die SaunaWelt

In der SaunaWelt gilt es zu Entspannen und zu Schwitzen. Es gibt verschiedene Saunen aus unterschiedlichen Regionen kennenzulernen. Dazu gehören Aufgüsse mit orientalischen Wedeln, Thermalsalzen und Eisaufgüsse. Am besten lohnt es sich die verschiedene Bereiche auszuprobieren und so die beste Saunen für einen selbst zu entdecken.

SportWelt

An das Olantis ist auch eine SportWelt angegliedert. Diese besteht aus verschiedenen Fitness- und Gesundheitsangeboten. Daneben gibt es die Möglichkeit Wassersportkurse zu besuchen. Das Center hat sich auch auf Aqua Fitness, Schwimmkurse und Reha-Angebote ausgerichtet. Auch Schwangere können Kurse besuchen, um sich zu entspannen. Auch im Anschluss können Kurse mit dem Kind im Wasser gebucht werden.

Die WellnessWelt

Die WellnessWelt lädt zum Entspannen ein. Für die Teilnahme an Behandlungen oder Massagen sollte vor dem Besuch ein Termin vereinbart werden. Die Termine können einfach online abgestimmt werden. Zu dem Wellness Angebot gehören Chinesische Massagen, Wannenbäder, Gesichtsbehandlungen und Ayurweda Packungen.

Der Besuch im Olantis in Oldenburg

Das Olantis Huntebad befindet sich in Oldenburg nahe dem Schlosspark. Das Bad hat täglich ab 6.30 Uhr geöffnet und schließlich am Abend zwischen 20 und 21 Uhr. Die Eintrittspreise für eine Tageskarte für einen Erwachsenen liegen bei acht Euro. Daneben gibt es Vergünstigungen für Kinder sowie Tickets für Kurzbesuche oder die einzelnen Bereiche. Für jeden Bereich gibt es andere Tickets und Preise.