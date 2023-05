Das Leben einer Singlemama – zwischen Beruf, Kind und Date

Beruf, Kind und Date bzw. neue Partnerschaft, lässt sich das als Singlemama vereinbaren? Die Antwort ist eindeutig „Ja“ es ist möglich und viele Singlemamas zeigen, dass es funktioniert!

Oft kann sich im Leben vieles schnell ändern, gerade noch das „glückliche“ Familienleben und plötzlich ist alles anders. Es ist im Leben meistens einfacher, wenn sich zwei Menschen die Arbeit im Alltag aufteilen können. Dazu gehört die Kindererziehung, das Kochen, Putzen und noch vieles mehr.

Nicht immer bleibt das ein Leben lang so und deshalb sieht das Leben von vielen Singlemamas etwas anders aus.

Denn als Singlemama müssen diese Aufgaben nun ganz alleine bewältigt werden, manchmal kann das ganz schön an den Kräften zerren, doch es gibt auch Vorteile.

An das Leben als Singlemama gewöhnen

Einige Singlemütter berichten davon, dass es für sie mittlerweile gewisse Vorzüge hat so zu leben. Vor allem, wenn die Trotzphasen und das starke Abhängigkeitsgefühl des Kindes nicht mehr den Alltag bestimmen, kann es für Singlemamas etwas entspannter durch den Tag gehen. Spätestens dann ist es wieder vermehrt möglich, sich auch mal etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Es ist dann wieder möglich sich mal mit jemanden zu verabreden, sei es nun eine gute Freundin oder vielleicht auch ein neues Date. Das ist für den Ausgleich zum Alltag auch wichtig, denn nur Beruf und Kind ständig in den Mittelpunkt zu rücken, wäre auf Dauer für viele wohl der falsche Weg.

Die Statistik besagt, dass 4 von 5 Müttern in klassischen Familienverhältnissen leben, das bedeutet Vater-Mutter-Kind. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jedes fünfte Kind in Deutschland jeweils nur mit einem Elternteil aufwächst.

Aus diesem Grund ist es für jede fünfte Mutter wichtig, das eigene Leben so zu planen, dass es für sie selbst und für ihre Kinder passend ist.

Dass dies gut funktioniert beweisen viele Singlemamas, bei manchen läuft es sogar besser als in einer klassischen Familie. Über die Situation selbst und wieso diese so ist wie sie ist, sollte auf jeden Fall ab einem gewissen Alter auch mit dem Kind gesprochen werden. Ein aufklärendes Gespräch darüber kann für beide Seiten sehr befreiend wirken, natürlich nur dann, wenn das auch beide Seiten so wollen.

Hartes Schicksal oder Freiheit?

Finanziell gesehen kann ein solches Leben für manche Singlemamas jedoch einen gewissen Nachteil darstellen. Nicht jede alleinerziehende Mutter bekommt hohe Unterhaltszahlungen des Mannes. Darüber hinaus kann das Leben als Singlemama die Jobsuche erschweren.

Es bedeutet also nicht immer nur Freiheit, sondern kann sich auch negativ auf den Alltag auswirken.

Dementsprechend angepasst müssen sich Singlemütter ihren Lebensstil „zurechtbiegen“ und überlegen wie sie den Alltag am besten meistern. Stabile soziale Kontakte sind weiterhin wichtig, das ist für Kind und Mutter gleichermaßen von Bedeutung.

Der Wunsch nach einer Partnerschaft

Auch Singlemütter denken nach einer gewissen Zeit vielleicht mal wieder über eine neue Partnerschaft nach. Dieses Verlangen verspüren vor allem Frauen, die bereits über mehrere Jahre als Singlemama gelebt haben.

Das ist auch verständlich, denn jeder Mensch braucht Zuneigung und Wertschätzung im Leben. Auch wenn Mütter jeden Tag von ihren Kindern wertgeschätzt werden, ist eine neue Partnerschaft irgendwie nicht damit zu vergleichen.

Auch Mamas wollen sich nach einem anstrengenden Tag vielleicht wieder einmal an jemanden kuscheln und sich fallen lassen können. Der richtige Zeitpunkt dafür ist wichtig, es soll nichts überstürzt werden und die Gefühle müssen es zulassen.

Alles ist möglich

Falls man als Singlemama Unterstützung benötigt, dann sollte diese auch beansprucht werden. Eine gewisse Routine im Alltag, hilft bei der Bewältigung der oft anstrengenden täglichen Aufgaben immens.

Darüber hinaus ist eine gesunde Beziehungspflege zum Kind sehr wichtig, eine enge und starke Beziehung erleichtert vieles. Und vergessen Sie nicht auf ihre eigene Auszeit!