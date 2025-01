Vielfalt und Ideenquelle für den perfekten Tag: Hochzeitsmesse Oldenburg im Herbst 2024

Herbstzeit – Zeit zum Träumen, Planen und (Mit-)Erleben. So bunt und vielfältig wie das Herbstlaub an den Bäumen zeigt sich auch das Programm der Hochzeitsmesse in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg. Je nachdem, wann der Hochzeitstermin geplant ist, stehen für Trau- und Festbegeisterte unterschiedliche Themen im Vordergrund. Umso besser, dass man in Oldenburg sowohl im Frühjahr als auch im Herbst die Hochzeitsmesse besuchen kann, um hautnah Inspirationen zu sammeln, geeignete Partner für den perfekten Tag zu finden und nach Herzenslust zu shoppen. So also nun auch wieder am 19. und 20. Oktober 2024 von 10 bis 17 Uhr in den Weser-Ems-Hallen.

Die eigene Hochzeit ist ein Tag, der alle Sinne tanzen lässt. Die Hochzeitsmesse Oldenburg verspricht ein Füllhorn an Angeboten und Möglichkeiten, die den großen Tag besonders werden lassen – ob durch die Planung einer klassischen grünen Hochzeit, einer freien Trauung, der silbernen oder goldenen Hochzeit oder einem anderen Event, das einzigartig gefeiert werden will.

Von Insel zu Insel

Ein Gang durch die Welt der schönsten Fest-Möglichkeiten lässt die herrliche Blumenvielfalt von Blumen Cordes entdecken. Ton in Ton und dennoch überraschend effektvoll sind die dekorierten Inspirationsinseln eine kreative Augenweide. „Als Gegenpol zu den bunten und wilden Zeiten bringt die Ton-in-Ton-Dekoration Ruhe in den klassisch harmonischen Festalltag“, weiß Gerd Cordes, der mit seinem Team aus qualifizierten Florist*innen und Gärtner*innen die Kreativität und Liebe zum floralen Handwerk lebt.

Neben der beliebten Rose erlebt auf der diesjährigen Hochzeitsmesse auch „die Nelke als Ganzjahresklassiker ihre Renaissance. Eine Blüte die in ihrer Farbvielfalt en vogue ist“.

Lasst Blumen sprechen – vom erstmaligen Ja bis zum wiederkehrenden Hochzeitstag. Vor allem der Brautstrauß als It-Piece wird verstärkt in den Fokus gerückt. „Die abfließenden Blumen aus den 80ern kehren zurück. Schlichter in der Farbe, aufregend in Szene gesetzt.“

„Vom erkennbaren Greenerie-Trend bis hin zu ausgefallensten Ideen kommen viele Brautpaare mit konkreten Vorstellungen, die im Floristik-Team des traditionsgeführten Familienunternehmens umgesetzt werden.“ Ein Großteil der Blumenwünsche basiert auf den Ideen von Frauen, wobei es durchaus auch den ein oder anderen Bräutigam gibt, der einen Strauß bestellt“, freut sich Gerd Cordes.

Offen für jeden Wunsch und Stil an Blumenschmuck erinnert sich Gerd Cordes an eine „großartige Festival-Hochzeit auf einer ostfriesischen Insel zurück, bei der der Hochzeitsort am Strand zu einem richtigen Festival-Feeling aufgebaut und am Meer mit einem Meer aus Blumen geschmückt wurde.“

Ein „Ja“ geht immer

Ein klarer Trend ist auch bei den freien Trauungen zu erkennen, die an Häufigkeit den einen großen Tag in einem zeremoniellen Rahmen zu feiern, immer mehr zunimmt. Wobei die freie Trauung nicht nur im Rahmen einer grünen Hochzeit Anklang findet. Sich das gemeinsame „Ja“ nach einer bereits lang erlebten Ehezeit noch einmal vor seinen Gästen zu bestätigen, lässt auch einen mehrjährigen Hochzeitstag zu einem Feuerwerk der Emotionen werden.

Der Stoff aus dem die Hochzeits-Träume sind

Auf der Suche nach einem passenden Outfit für den emotionalen Tag der ringgebenden Entscheidung hat das kompetente Team vom Modehaus Havekost durch die langjährige Erfahrung im Braut- und Abendmodebereich den richtigen Griff zum Kleid für die Braut und bietet damit eine wertvolle Unterstützung.

„Das Hochzeitsjahr 2025 überrascht mit figurbetonten schlichten Kleidern, die mit einem tollen Rückenausschnitt zum wahren Hochzeitshighlight werden“, verrät Dörte Siemen (Modehaus Havekost). „Satinkleider mit schwarz-weißen oder bunten Blütenapplikationen setzen Akzente.“

Corsagenkleider mit spitz zulaufenden Cups sind am Messestand genauso zu entdecken wie Corsagen, deren Stäbe deutlich zu sehen sind. Ein Effekt der die Corsage noch mehr in den Vordergrund hebt.

Puffärmel finden ebenso wie Handschuhe in verschiedensten Varianten, Formen und Längen wieder ihren Einzug in die Brautmode.

Der nach wie vor beliebte hohe Beinschlitz darf im Angebot vom Modehaus Havekost nicht fehlen. „Brautkleider sagen etwas über die Braut aus“, verrät Dörte Siemen, die positiv feststellt, das „vor allem Frauen mit größeren Konfektionen mutiger werden und sich trauen, ihr Körperbewusstsein mehr in Szene zu setzen. Das körperliche Wohlfühlgefühl bei rundlicheren Formen rückt mehr und mehr in den Vordergrund, dabei ist nicht mehr entscheidend welche Größe ein Kleid hat.“

Dank der über 40 Lieferanten sind im Modehaus Havekost eine beeindruckende Auswahl an Kleidern in den Größen 32 bis 60 zu finden, die kaum einen Wunsch offen lassen. „Dabei ist das mitgebrachte Bild zum Wunschkleid nicht gleich das Spiegelbild. Erstmal anprobieren und schauen, ob das Wunschkleid dem Wohlfühlgefühl entspricht“, gibt Dörte Siemen als Tipp mit auf den Weg der Entscheidung.

„Hochzeits-Celebrations“ mit romantischem Gefühl

Mit einem künstlerisch einleitenden Auftakt bietet die drei Mal täglich stattfindende Modenschau einen ersten Eindruck über die aktuellen Modelle und Möglichkeiten im Braut- und Abendmodenbereich. Salon Grünfelder aus Großenkneten, Glücksmoment aus Oldenburg sowie FM Braut- und Abendmode aus Sandkrug lassen erste romantische Tragegefühle zum Vorschein kommen und bieten Inspirationen für jeden Anlass.

Bei den Herren kündigt das Modehaus Havekost einige Überraschungen an, die in der Modenschau über den Laufsteg laufen werden. Vom klassisch blauen Anzug bis hin zur Farbvariante in grün oder auch Rottöne in unterschiedlicher Nuancen stehen vor allem figurbetonte Anzüge im Vordergrund.

Fotografische Zeitreise

Wer als Trauzeuge oder Trauzeugin noch auf der Suche nach einer ausgefallenen Idee für einen Abschied vom Junggesell*innendasein ist, sollte am Stand von Mystic-T / Liesbeth Kraakman vorbeischauen. Ein Fotoshooting im Rockabilly-Style der 50er Jahre lässt die Herzen der Lederjacken-Fanatiker und Petticoat-Ladys im Rock’n’Roll-Takt schneller schlagen. Die erfahrene Meisterfotografin aus den Niederlanden verfügt über einen langjährig gesammelten Fundus an Kostümen. Und ihre quirlige und herzlich sympathische Art macht es einem leicht, vor die Kamera zu treten.

Zum fünfjährigen Fotostudio-Jubiläum in Papenburg entstand die Idee zur Umsetzung einer ganz anderen Art von Fotoaufnahmen. Dabei ist Liesbeth Kraakman selbst gerne auf Rockabilly- und Mittelalterfestivals unterwegs. „Mit Sekt, Snacks und nacktem Gesicht starten wir in ein Shooting, das nach gemeinsamen Schminken und Aussuchen der Kleidung mit professionellen Aufnahmen endet. Das kann eine tolle Geschenkidee sein“ findet Liesbeth Kraakman.

Vier Stunden sollten mindestens eingeplant werden, bis alle Einzel- und Gruppenfotos geschossen sind. Wem das Gefühl von Elvis & Co. noch nicht reicht, findet im Mittelalterfundus das ein oder andere Kostüm für einen weiteren originellen Schnappschuss.

Ein Shooting ist nach Absprache auch vor Ort möglich. „Alles einfach und easy“ lacht die Niederländerin, die selbst Rockabilly hört – „Hauptsache es schwingt ein bisschen“. Ein Besuch am Stand ist allemal lohnenswert.

Genießen, mitmachen und nach Herzenslust shoppen

Die Hochzeitsmesse in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg bietet viele Traumfänger zur eigenen Umsetzung des anstehenden Festmoments. Im direkten Gespräch mit Location-Anbietern, Caterern und anderen Dienstleistern lässt sich perfekt herausfinden, ob man zueinander passt. Künstler*innen verzaubern im wahrsten Sinne des Wortes und sorgen für Gänsehautmomente. Kleider können direkt anprobiert und bei Gefallen gekauft werden.

Onlinetickets gibt es im Vorverkauf bei www.nordwest-ticket.de für 14,00 € (Tageskasse 16,00 €).

Pressemitteilung von: Weser-Ems-Hallen