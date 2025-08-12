Aus „Tag der Ausbildung“ wird „Campus Handwerk“

Die Handwerkskammer Oldenburg und die Kreishandwerkerschaft Oldenburg stellen das Konzept ihrer Nachwuchsmesse für Schulen aus der Region neu auf.

Oldenburg. Mit dem „Campus Handwerk“ findet am Donnerstag, 28. August, erstmals die Neuauflage der Nachwuchsveranstaltung „Tag der Ausbildung“ statt. Im Berufsbildungszentrum (BBZ) der Handwerkskammer Oldenburg werden Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Handwerkerinnen und Handwerker einen kurzweiligen Vormittag erleben. Von 08:00 bis 13:30 Uhr tauchen die potenziellen Nachwuchskräfte in die spannenden Themenwelten des Handwerks ein. Es werden viele Auszubildende und Berufsexperten vor Ort sein, um zu ihren Berufen Auskunft geben zu können.

„Die Handwerkskammer Oldenburg und die Kreishandwerkerschaft Oldenburg haben das Konzept für die Zukunft umgestaltet“, läutet Kai Vensler die Gedanken zur Neuausrichtung ein. Der Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung bei der Kammer zählt auf: „Basierend auf dem bewährten handwerklichen Ausprobieren kommt nun eine stärkere Vernetzung unserer Zielgruppen ins Spiel. Die Schülerinnen und Schüler besuchen kurze Sessions und erleben Handwerksberufe aus sechs aufregenden Erlebniswelten. Für Lehrkräfte sowie Handwerkerinnen und Handwerker gibt es zusätzliche Sessions, unter anderem zu Themen der Berufsorientierung.“ Darüber hinaus ist ein „Campus Café“ geplant, das ein Netzwerk für Betriebe, Ausbilder und Lehrerinnen und Lehrer schaffen soll.

Ricus Dirks, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und digitale Medien bei der Kreishandwerkerschaft Oldenburg, Marco Janssen von der Handwerkskammer Oldenburg als Ausbildungsberater und Kai Vensler haben in den vergangenen Monaten ein Konzept erstellt, das die kommenden fünf Jahre in den Blick nimmt und den Umbau der Messe Stück für Stück vorantreibt. Gleich beim ersten Mal, so Dirks, kommen vier Bausteine neu zum Einsatz, die die Sessions kategorisieren. „Das zwanglose Ausprobieren („Try“), Handwerks-Challenges („Play“), das Vernetzen der Zielgruppen („Meet“) und Informationen zur Weiterbildung („Learn“) werden der Veranstaltung viel Substanz geben. In den Folgejahren möchten wir die Abläufe digitalisieren, um bessere Möglichkeiten bei der Vorbereitung, der Durchführung und der Auswertung zu haben“, sagt Ricus Dirks.

Auf dem BBZ-Gelände an der Schütte-Lanz-Straße werden wieder rund 30 Ausbildungsberufe vorgestellt. Mit dabei sind Innungen der Kreishandwerkerschaft, das Bau-ABC Rostrup, die Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit sowie einzelne Betriebe, zum Beispiel aus dem Zahntechnikerhandwerk oder aus dem Orthopädietechniker- und Orthopädieschuhmacherhandwerk. „Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass Lehramtsstudenten die Messe besuchen können. Die Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg soll damit intensiviert werden, da dort die kommende Generation ausgebildet wird, die an den Schulen für Berufsorientierung verantwortlich zeichnen wird“, so Kai Vensler.

Die Schulen der Region können sich auf der Homepage der Handwerkskammer Oldenburg im Bereich „Ausbildung/Campus Handwerk“ anmelden.

Pressemeldung von Handwerkskammer Oldenburg