Terminverschiebungen in Oldenburg zum Tag der Deutschen Einheit

Oldenburg. Durch den Tag der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober 2022, kommt es zu folgenden Terminverschiebungen und Sonderregelungen bei der Stadt Oldenburg:

• Die Abfuhrtage für den Rest- und Biomüll verschieben sich wie folgt:

von Freitag, 30. September, auf Samstag, 1. Oktober,

von Montag, 3. Oktober, auf Freitag, 30. September (Vorholtag!).

• Die Abfuhrtage der Gelben Säcke/Gelben Tonne sowie der Papiertonne ändern sich wie folgt:

von Montag, 3. Oktober, auf Samstag, 8. Oktober.

• Der Oldenburger Kramermarkt öffnet bereits um 13 Uhr seine Tore

• Die Annahmestellen am Langenweg und am Barkenweg sowie die Abfallbehandlungsanlage und das Kompostwerk am Barkenweg bleiben am Montag, 3. Oktober, geschlossen.

• Die Erlebniswelt des OLantis Huntebades ist am Montag, 3. Oktober, von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Saunawelt ist an dem genannten Tag von 9 bis 22 Uhr und die Wellnesswelt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das Restaurant Leuchtturm hat von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Die Stadtteilbäder Eversten und Kreyenbrück bleiben am Montag, 3. Oktober, geschlossen.

• Die Stadtbibliothek im PFL, die Kinderbibliothek am PFL und die Stadtteilbibliotheken sind am Montag, 3. Oktober, geschlossen.

• Das Horst-Janssen-Museum hat am Montag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Edith-Russ-Haus für Medienkunst sowie die Ausstellung im Pulverturm haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Artothek hat am Montag, 3. Oktober, geschlossen.

Quelle Pressemeldung von Stadt Oldenburg